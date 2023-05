Cimamulera, area verde riqualificata grazie alla generosità di una famiglia

Cimamulera è diventato il posto del cuore e buen retiro di Giorgio Mari e della sua famiglia. Così, di concerto con l'amministrazione, Mari ha deciso di intervenire realizzando a proprie spese in località Piana una piazzetta green che resterà di proprietà del Comune.

Qualche anno fa Mari ha acquistato e riqualificato delle proprietà nella zona, nel frattempo l'amministrazione di Piedimulera ha acquisito il terreno e tolto dei garage di lamiera presenti sul terreno: ora, grazie alla convenzione stipulata tra Comune e cittadino elvetico, Cimamulera avrà la sua nuova area verde, progettata dall'architetto Riccardo Gallone.

“L'area verrà realizzata nei prossimi mesi, visti gli investimenti dell'asilo nido come amministrazione non avremmo potuto iniziare l'opera a breve. Mari ha così deciso di finanziare la progettazione e i lavori attraverso l'accordo che abbiamo sottoscritto. Avremo modo di ringraziare la generosità di questa famiglia innamorata di Cimamulera durante la giornata d'inaugurazione, attraverso alcune iniziative che abbiamo in programma” sottolinea il sindaco di Piedimulera Alessandro Lana.

(Nell'immagine di copertina il rendering del progetto)