Terrapiattista solitario manifesta con un cartello di fronte all'Eurospin di Domo

Verso le 16 del pomeriggio di lunedì, i passanti all’ingresso nord di Domodossola sono stati sorpresi da una scena insolita: un uomo reggeva un cartello con la scritta “The Earth is flat” (“La Terra è piatta”), ben visibile a chi transitava dalla rotonda di via Sempione, nei pressi dell'Eurospin e della via che porta agli impianti sportivi.

Il protagonista del gesto, un sostenitore della teoria terrapiattista, ha scelto un modo singolare per esprimere pubblicamente la sua convinzione strampalata. Un episodio curioso che ha destato stupore e qualche sorriso tra gli automobilisti.