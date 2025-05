Arrestato 28enne con 10mila euro nello zaino e 70 grammi di hashish a casa

Continua serrata l’attività di controllo dei carabinieri in Ossola in particolare per il contrasto del traffico di stupefacenti. Arrestato un 28enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel tardo pomeriggio di ieri i militari del Radiomobile della Compagnia di Domodossola, nel corso dei normali e quotidiani controlli, hanno fermato un’autovettura che percorreva la superstrada in direzione Milano.

Il giovane, alla guida del veicolo ha accostato all’altezza dello svincolo di Domodossola, ma una volta davanti ai carabinieri il suo atteggiamento ha palesato un chiaro nervosismo. Alla specifica richiesta dei militari ha negato di avere con sé armi o stupefacenti, ma il suo comportamento ha indotto la pattuglia ad approfondire il controllo, cominciando dallo zaino riposto sul sedile anteriore del passeggero. Appena aperto i militari sono stati investiti da un forte odore di cannabinoidi e al suo interno hanno rinvenuto una busta di carta con, scritto a penna, il nome del fermato, e contenente 10mila euro in contanti suddivisi in 10 mazzette da mille euro l’una. Altri 700 euro sono stati trovati nel portafogli del giovane. La mancanza di una valida giustificazione sul possesso di tutto quel contante e il forte odore proveniente dallo zaino, ha indotto i carabinieri ad estendere la perquisizione all’appartamento del ragazzo, dove sono stati trovati circa 70 grammi di hashish, una confezione di sigarette elettroniche usa e getta contenenti principio attivo psicotropo e, di conseguenza, vietate in Italia, nonché un bilancino di precisione.

Inoltre è stato rinvenuto un block-notes con appuntati a penna località, quantitativi, tipo di sostanza e corrispettivi in denaro che dimostravano l’attività di spaccio dell’ossolano. Il 28enne è stato quindi dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e tradotto nel carcere di Verbania in attesa della convalida dell’arresto.