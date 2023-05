Un elicottero dell'Eliossola, società del Gruppo Altair, è caduto a Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna, mentre era impegnato in un intervento per i guasti alla linea elettrica provocati dal maltempo.

Secondo quanto si apprende le quattro persone a bordo sono rimaste ferite: già recuperate dai vigili del fuoco, sono state portate via in eliambulanza.

Secondo una prima ricostruzione, l'elicottero avrebbe tentato un atterraggio di emergenza.