Morandi: "Dalla Regione silenzi imbarazzanti sul futuro dei due Dea"

Il presidente della rappresentanza dei sindaci Asl, Gianni Morandi, dopo l’incontro di ieri non si può certo dire soddisfatto. Il sindaco di Gravellona è preoccupato sul futuro dei due Dea.

“Le intenzioni che ci sono state presentate hanno ancora una quantità di incognite enormi. Alla domanda esplicita sui contenuti che dovrebbero avere i 2 ospedali demoliti e ricostruiti a livello di reparti e soprattutto a livello di reparti indispensabili per far sì che ci sia il Dea sia a Domo che Verbania, non ci sono state risposte ma solo silenzi imbarazzati" commenta Morandi.

"Non è che per caso nessuno ha il coraggio di ammettere che con questa operazione, costosissima e ancora da sottoporre a ottenimento di deroghe da parte del ministero, si tornerà al problema di dover decidere quale dei due ospedali rinuncerà definitivamente e quale avrà un punto di primo soccorso come Omegna?" conclude Morandi.