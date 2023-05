Impossibile rinnovare il direttivo: i beni della Pro Loco passano al Comune

La Pro Loco di Crevoladossola 'congela' la sua attività e lascia tutto al Comune.

E’ quanto deciso dall’Associazione Turistica Pro Loco Crevoladossola, che un mese fa aveva comunicato all’Amministrazione comunale l’impossibilità a rinnovare il consiglio direttivo. Il passo successivo è stato il conferimento al Comune di tutti i beni e ora la decisione dell’amministrazione comunale di stoppare le concessioni in essere con l’associazione.

All’inizio di aprile la Pro Loco Crevoladossola aveva comunicato all’Amministrazione Comunale l’impossibilità a rinnovare il suo consiglio e anche la volontà a non proseguire nell’impegno. Alle due assemblee di marzo era mancato il numero sufficiente di candidature per procedere al rinnovo del direttivo del sodalizio e al tempo stesso chi gestiva la Pro Loco aveva reso noto di non voler proseguire nel mandato. Da qui la decisione di dare al Comune tutti i beni di proprietà, compresa la somma depositata sul conto corrente bancario.

Ora, con una delibera, l’amministrazione Ferroni ha preso atto della cessazione dell’attività ed ha risolto contestualmente tutte le concessioni in essere con la Pro Loco relativamente alla gestione di strutture, servizi e attrezzature comunali.

‘’Non c’è stata la possibilità di rinnovare il diretto'’ ammette Stefania Barbetta, che ha ricoperto il ruolo di presidente della Pro Loco dal 2019. ‘’C’è stata mancanza di interessa in paese – spiega – e non ce la siamo sentiti di andare avanti. In questi anni purtroppo si è registrato un calo progressivo di partecipazione e la decisione è stata inevitabile’’.