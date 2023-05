Nominato il commissario prefettizio di Vogogna, guiderà il Comune fino alle prossime elezioni

Il Prefetto del Verbano Cusio Ossola, Michele Formiglio, ha nominato oggi Commissario Prefettizio il ragioniere Monica Gulisano - funzionario economico e finanziario in servizio presso la Prefettura - per la gestione provvisoria del Comune di Gignese. La stessa gestirà l'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, che saranno eletti nel prossimo turno elettorale.

Inoltre, a seguito delle dimissioni del Sindaco di Vogogna, Marco Stefanetta, divenute irrevocabili in data venerdì 12 maggio, il Prefetto, in pari data, ha sospeso il Consiglio Comunale di Vogogna, fino all'emanazione del relativo decreto di scioglimento, ed ha nominato Commissario Prefettizio il dott. Giuseppe Minissale -funzionario economico finanziario in servizio presso la Prefettura - per la gestione provvisoria del Comune di Vogogna.