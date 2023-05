Alluvione Romagna, Uniti per Villa: “L'amministrazione si attivi per aiutare la città gemellata di Mercato Saraceno”

“In relazione alla devastante alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, il Gruppo Consiliare Uniti per Villa, ritiene doveroso invitare il Sindaco ad attuare azioni solidali verso la popolazione della città gemellata di Mercato Saraceno. La 'comunità romagnola' che ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo di Villadossola, oltre a ricevere la doverosa solidarietà, si ritiene debba poter vedere attivati significativi e concreti segni di vicinanza che dimostrino attenzione verso un territorio particolarmente colpito dagli eventi calamitosi. Si resta in attesa di conoscere quali iniziative l'amministrazione comunale vorrà definire per dare riscontro alle impellenti necessità di Mercato Saraceno. Confermando la nostra disponibilità, si ringrazia per l'attenzione”. Così in una nota inviata agli organi d'informazione Mauro Ferrari a nome del gruppo Uniti per Villa.