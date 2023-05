Allo stadio Boroli la prima festa provinciale del calcio giovanile

Si svolgerà il 27 maggio allo stadio Boroli di Gravellona Toce la prima Festa provinciale del calcio giovanile, iniziativa voluta dal Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta della Lega Nazionale Dilettanti ed organizzata in tutte le province delle due regioni. Un evento patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Gravellona.

“Lo scopo della manifestazione -spiegano da Figc Lnd Vco- è quello di celebrare tutte le società del territorio che svolgono attività di settore giovanile e di promuovere ed esaltare l’attività svolta dai giovani calciatori, dirigenti ed allenatori, in una stagione nella quale si è tornati alla normalità dopo il periodo pandemico. Anche i Comuni, che sono la base e il riferimento del calcio dilettantistico, saranno coinvolti in questa manifestazione attraverso la consegna di un attestato nelle mani dei sindaci come segno di riconoscimento per l’attenzione e il supporto al mondo del calcio giovanile”.

La festa inizia alle 14 con il ricevimento delle società. Dopo il saluto delle autorità seguirà la sfilata (è prevista l’affluenza di 1500 persone tra atleti e dirigenti) a cui seguiranno delle attività motorie dedicate alle categorie Primi calci e Piccoli amici. Al termine delle attività seguirà un momento conviviale con una merenda distribuita ai giovani presenti insieme ad un gadget ecosostenibile offerto da AcquaNovaraVco.