Incidente stradale in Valle Anzasca: auto si ribalta, conducente illeso

Incidente stradale questa mattina poco dopo le 11 sulla ex strada statale 549 della valle Anzasca al chilometro 5.200, oggi denominata strada provinciale 66, nel comune di Calasca Castiglione. Un'auto con a bordo una persona ha improvvisamente perso il controllo, ha urtato le barriere di protezione e si è ribaltata.

Intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola e i vigili volontari di Macugnaga per la messa in sicurezza dell' autovettura e del tratto di strada. Sul posto anche la polizia stradale di Verbania per accertare le cause del sinistro e per i rilievi, l'automedica di Gravellona Toce e i volontari della Croce Rossa di Villadossola. Il conducente è illeso.