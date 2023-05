Tutti in campo per l'inaugurazione dei nuovi campi dell'oratorio a Villadossola

Sabato 27 e domenica 28 maggio, i residenti di Villadossola si uniranno nell'evento "Tutti in campo per davvero" per celebrare l'attesa inaugurazione dei nuovi campi dell'oratorio. La manifestazione prenderà il via sabato alle 11 con il torneo di basket intitolato "1° memorial Paolo Bellò", seguito da una partita dimostrativa con Azzurra Baskin Vco. Alle 14 sarà il momento della pallavolo, con la partecipazione dell'Auxilium Villadossola. La serata culminerà con le sfide di calcio e pallavolo tra "Genitori vs figli", accompagnate dalla musica di Dj Maio.

La festa continuerà domenica 28, con una serie di giochi per tutti i bambini alle 15, seguiti dal torneo dei quartieri alle 16, a cui prenderanno parte le squadre di Oratorio, Noga, Peep, Villaggio, Falghera e Piaggio. Alle 18 sarà celebrata una messa di ringraziamento per tutti i volontari e benefattori che hanno contribuito al progetto, seguita dalla cerimonia di inaugurazione dei nuovi campi dell'oratorio. In serata, si terranno le finali del torneo dei quartieri. Durante tutto l'evento, saranno aperti un bar e uno stand gastronomico per garantire il ristoro di tutti i partecipanti.