Concerto di fine anno: gli allievi di Make Music omaggiano la magia degli anni '80

Make Music, l'Associazione Culturale che da 14 anni promuove corsi di musica a Domodossola, sta per regalare un concerto indimenticabile domenica 4 giugno alle 21 presso il teatro La Fabbrica di Villadossola. L'evento annuale di fine anno vedrà esibirsi oltre 120 allievi che hanno frequentato i corsi di chitarra, basso, batteria, pianoforte, canto e musica di insieme.

La colonna sonora della celebre serie "Stranger Things" sarà il cuore pulsante di questa straordinaria serata musicale. Gli allievi interpreteranno brani principalmente degli anni '80, trasportando il pubblico in un viaggio nostalgico attraverso le sonorità di quel decennio indimenticabile.

I biglietti, al costo di 12 Euro ciascuno, possono essere acquistati in prevendita presso la sede dell'associazione, situata in Piazza Caduti II Risorgimento 7, Domodossola, oppure direttamente in teatro la sera stessa del 4 giugno. Le porte si apriranno alle 20.30, in attesa dell'inizio del concerto alle 21.

L'Associazione Make Music si impegna da anni a promuovere la passione per la musica e ad offrire agli allievi la possibilità di esprimere il proprio talento. Questo concerto di fine anno è un momento di celebrazione di tutto il lavoro svolto durante l'anno e di condivisione di emozioni attraverso la musica.

Per maggiori informazioni e dettagli, è possibile visitare il sito web www.makemusic.com o contattare l'associazione all'indirizzo email ass.makemusic@gmail.com.