Tiro Segno Domodossola, Grossetti primo alla prova regionale

La sezione T.S.N. Domodossola è impegnata in questo periodo con la partecipazione alle varie prove di campionato regionale, gare amichevoli, incontri con le scuole locali e corsi per la formazione di nuovi istruttori e tecnici.

In campo agonistico, nella terza prova del Campionato Regionale in programma nei giorni scorsi al poligono di tiro di Novi Ligure (AL), la squadra ha ottenendo ottimi risultati soprattutto in campo giovanile grazie alla vittoria ottenuta nella carabina a 10 metri da Simone Grossetti (categoria Juniores Uomini gruppo 2), mentre Andrea Storti (gruppo 1) si è classificato al secondo posto; sempre in carabina a 10 metri quarto posto per Giada Miretti nella categoria Juniores Donne, terzo gradino del podio per Alessandro Beltrami nella categoria Ragazzi, mentre nella categoria Allievi 5° posto per Edoardo Donato e 8° posto per Michele Genini. Alessandro Beltrami ha inoltre conquistato il secondo posto nella specialità della carabina 3 posizioni (in piedi, in ginocchio e a terra).

Anche nel settore adulti le prestazioni dei tiratori di Domodossola non hanno deluso le aspettative con il 5° posto per Lucia Pirazzi nella Carabina Master Donne e i vari piazzamenti dei tiratori di pistola a 10 metri tra cui Cristina Fracassi (master donne), Alex Bleve(Senior Uomini) e Paolo Beltrami (Master Uomini).

Nel “Trofeo De Rege”, che si è svolto al poligono di Vercelli, la sezione di Domodossola ha riportato buoni risultati nelle specialità dell’aria compressa con il 3° posto di Lucia Pirazzi (C10), 4° posto per Alessandro Beltrami (C10 ragazzi), 6° posto per Paolo Beltrami (P10 Uomini), 4° Edoardo Donato e 5° Michele Genini (entrambi di C10 Allievi), mentre per la C10 juniores 9° posto per Giada Miretti e 10° per Andrea Storti.

E' notizia recente del conseguimento della qualifica di istruttore di 1° livello conseguita dai soci nonché tiratori agonisti della sezione domese, Alex Bleve e Andrea Storti rispettivamente per armi corte e armi lunghe.

Nel frattempo al poligono di tiro ossolano si sono svolte delle giornate dedicate agli studenti di alcune scuole medie inferiori e superiori accompagnati dai rispettivi insegnanti di educazione fisica, i quali hanno avuto modo di conoscere e provare lo sport del tiro a segno con il supporto tecnico degli istruttori e volontari presenti in sede.