Spazzacamini, Sgamelàa e Vigezzina, Santa Maria si prepara ad un'estate di importanti ricorrenze

Il quarantesimo del Raduno Internazionale dello Spazzacamino e il cinquantesimo della Sgamelàa oltre naturalmente al centenario della Ferrovia Vigezzina.

E’ l’estate dei “numeri tondi” quella che si appresta a vivere Santa Maria Maggiore e, più in generale, la Valle Vigezzo. Proprio a Santa Maria Maggiore sabato pomeriggio è stato presentato il ricco programma di eventi che si spingeranno poi fino ai Mercatini di Natale.

Tra mostre, concerti ed eventi culturali e sportivi ce n’è proprio per tutti i gusti. “Una ricca proposta che è frutto dell’intenso lavoro del nostro ufficio cultura e turismo, affiancato dalla Pro loco e dalle associazioni attive sul territorio del Comune e delle sue frazioni” conferma il sindaco Claudio Cottini. Si va dalle mostre dedicate ad Antonio Gennari-Benito Mazzi ed Enrico Cavalli, all’inaugurazione della rinnovata Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”, passando per il “Weekend del folklore”, “Musica da Bere”, il “Weekend da favola” e la “Mountain Academy”, solo per citare alcuni dei principali appuntamenti.

Senza trascurare ovviamente il festival letterario “Sentieri e Pensieri”, gli eventi collegati al quarantesimo Raduno Internazionale dello Spazzacamino, al cinquantesimo della Sgamelàa e al centenario della Ferrovia Vigezzina . Piccoli e grandi eventi, per una stagione che offrirà momenti di intrattenimento per tutti, tra cultura, arte, sport e feste popolari e patronali. Programma dettagliato su www.santamariamaggiore.info.