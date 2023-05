Spareggi, super gol di Martinella e la Virtus passa il turno

Il Virtus Villadossola batte il Cameri e passa il turno. Il super gol di Martinella dà ragione al Villa (1-0) che avrebbe certo meritato un altro gol. Nel primo tempo il Villa gioca meglio e crea. Oltre alla rete anche due ‘legni’ legittimano la supremazia dei biancocelesti . Non pervenuto il Cameri che si limita a un tiro a fil di palo.

Ripresa diversa perché il Cameri cerca il pari ed obbliga il Villa a rintanarsi nella sua metàcampo. Pressing più concreto degli ospiti che per 45 minuti creano gioco a metà ma non impensieriscono mai seriamente il portiere del Villa. Che in contropiede potrebbe anche raddoppiare in uno dei suoi blitz offensivi.

Finisce 1 a 0. Bene tutta la squadra, un voto in più a Martinella per il bel gol ma anche perché all’88, con il fiato che ancora aveva in corpo, lo abbiamo visto contrastare sulla linea di metàcampo, uno dietro l’altro, tre giocatori ospiti in possesso di palla.

Adesso il Villa giocherà nel quadrangolare, con Valdilana Biogliese, Cafasse Balangero e Cenisia, vincitrici dei playoff dei gironi B, C e D.

Delle quattro formazioni in campo, due squadre andranno direttamente in Promozione mentre la terza si giocherà l'ulteriore posto nello spareggio con la seconda del triangolare.