I risultati degli atleti del Moto Club Domo 70 al Campionato Regionale Trial

Domenica 28 maggio si è disputata la 2' prova di Campionato Regionale Trial Piemonte a Campo Canavese (TO). La gara si è disputata su un tracciato di 15 km dove sono state dislocate le 24 zone per i TR e 16 per i MINI. Una gara caratterizzata da un terreno fangoso a causa delle copiose piogge del week end scorso ma anche della notte precedente. Nonostante ciò il DOMO 70 è riuscito ad ottenere ottimi risultati!

MINI ENTRY

3' Griggi Roberto

6' Gnuva Aaron

MINI C

3' Vietti Violi Michele

MINI B

1' Vietti Violi Gabriele

5' Bianconi Manuel

MINI A

1' Villari Giacomo

TR5

1' Afri Enzo

6' Agostini Stefano

9' Berini Gianni

11' Paiuzza Roberto

14' Fanchini Lorenzo

TR4

14' Solferini Roberto

FEMMINILE

1' Brandani Martina

TR3 OPEN

3' Ramoni Moreno

4' Zeccarelli Lorenzo

8' Floriani Giuseppe

9' Paiuzza Luca

TR3

1' Bucchi De Giuli Thomas

4' Brandani Paolo

5' Airoldi Stefano

TR2

3' Brandani Alberto