A Trontano il festival della D.O.M.O.: musica e divertimento per promuovere la cultura del dono del midollo osseo VIDEO

L'associazione Domo, Donatori Ossolani di Midollo Osseo, in collaborazione con il Comune di Trontano, la Proloco e il Centro servizi del territorio di Novara e VCO organizzano Coachellula 2023. Un music festival delle band emergenti in programma per il 10 giugno. “Musica, Solidarietà e Divertimento”. Così, in tre parole ieri alla presentazione dell'evento, la presidente della Domo Silvia Stelitano al Centro servizi per il territorio ha definito la serata.

Il nome dell'iniziativa prende ispirazione dal festival musicale californiano Coachella, scomponendo il nome e ricomponendolo usando la parola cellula, riferito alle cellule staminali diventa “Coachellula”. Un evento già proposto negli scorsi anni con successo. Lo spettacolo, che si terrà nell'area feste di Trontano, sarà presentato da Andrea Lavalle, oltre che dare spazio a giovani formazioni musicali del territorio ha come obiettivo quello di far conoscere, in particolare tra i giovani, l'attività dell'Associazione Donatori Ossolani di Midollo Osseo, ma anche di promuovere la cultura del dono del midollo osseo e delle cellule staminali.

“Il music festival di band emergenti del territorio s’inserisce nel più ampio programma dell’associazione- ha detto Silvia Stelitano -, sempre attiva nel sensibilizzare i giovani sull’importanza della donazione di cellule staminali. L'idea è nata nel 2019 durante uno dei nostri incontri, in cui ci interrogavamo su cosa sarebbe stato bello e interessante proporre per riuscire a raggiungere quanti più giovani possibili, e così ha preso forma “Coachellula”. Ci siamo ispirati: al Coachella Music Festival, ovvero uno dei più importanti festival musicalI che si tiene nella Coachella Valley, in California. La nostra idea è stata fin da subito quella di riproporre l’evento per l’anno successivo, ma la pandemia ci ha fermati; vista la fine dell’emergenza sanitaria abbiamo così deciso di riscaldare i motori e riproporre il festival in questo 2023. Il nostro obiettivo rimane quello di sensibilizzare i giovani alla donazione di midollo osseo e di cellule staminali”.

I componenti delle band che parteciperanno all’evento hanno tra i 16 e i 30 anni. Durante la scorsa edizione gli organizzatori hanno chiesto alle band di realizzare un’ipotetica copertina del loro primo album, collegata al tema della donazione e del volontariato, da presentare e proiettare durante la serata. Quest’anno sono stati incaricati, invece, di creare dei video promozionali da condividere sui social.

“Nel 2019 abbiamo premiato i partecipanti dandogli la possibilità di incidere dei singoli, pubblicati in seguito su Spotify - ha spiegato la consigliera della Domo Chiara Paglino -. Quest’anno abbiamo deciso di donare a ogni band un buono del valore di 250 euro da spendere presso il negozio di musica Musicland di Domodossola, sponsor dell’evento. L’importo dei premi proviene dal ricavato dell’evento “Remember Richy” tenutosi lo scorso agosto all’Alpe Lusentino, organizzato da Giovanna Di Lillo, moglie del compianto Riccardo Di Lonardo, e di Domobianca 365, con la nostra collaborazione. In accordo con Giovanna, abbiamo scelto di utilizzare l’incasso dell’evento per dare modo ai ragazzi delle band di continuare a coltivare le loro passioni, proprio come avrebbe voluto Richy, instancabile volontario della nostra associazione, sempre attento e vicino alle nuove generazioni”.

Il programma prevede alle 16 l'apertura delfestival e l' esibizione delle prime cinque band, The Others, Saint Never, Roadlights, Yellow Fish e Pericospy. Alle 21.00 la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League tra Inter e Manchester City, mentre dalle 23.00 alle 24:00: esibizione delle ultime due band: Low Town e Whynot. La festa continuerà a partire dalla mezzanotte con il Dj set con Dj Bunny e Late.





La serata sarà presentata da Andrea Lavalle, che alternandosi sul palco con le band, proporrà interviste, sketch comici e animazione. Dalle 16.00 alle 19:00 sarà disponibile il servizio navetta con il trenino della Vigezzina al costo di 2,50 euro; presentando il biglietto alla cassa sarà possibile recuperare per intero la quota. Dalle ore 20.00 sarà attivo il servizio di navetta gratuito dalla stazione F.S. di Domodossola, con un massimo di 24 passeggeri a viaggio. Alle 17.00 aprirà il punto ristoro. Dalle 16.00 alle 18.30 happy hour con bevande a prezzo ridotto.

Questi i componenti delle band in concerto - Whynot: Simone Mhammed, Christian Dieni, Nicolò Novaria, Francesco Bruno, Eugenio Bruno, Simone Piersigilli - Yellow Fish: Stephan Leiter, Pietro Gervasoni, Fabrizio Pelgantini, Michael Leiter - Lowtown: Riccardo Sbaffi, Giulio Rodinò, Alessio Bonzani , Clarissa Giordani - Roadlights: Samuele Esposito, Giulio Taddei, Andrei Cocor - The Others: Alberto Valentini, Edoardo Borri, Matilde Valentina, Riccardo Albertini, Giorgio Iaria - Saint Never: Thomas Manzini, Davide Suppa, Celeste Pesenti, Alessio Tomola - Periscopy: Luca Bionda, Martino Tabozzi, Mattia Iaria, Beatrice Chiello Dj: - Late: Luca Lategana - Bunny: Carlo Di Dio.