All'Anpi di Villa una serata dedicata all'impatto dei social media sulla società

L'Anpi di Villadossola propone la proiezione del documentario americano "The Social Dilemma" il 1° giugno alle 21:00 nella Sala Storica della Resistenza in Via XXV Aprile. L'ingresso è libero. Il film, diretto da Jeff Orlowski e scritto da Orlowski, Davis Coombe e Vickie Curtis, è stato presentato al Sundance Film Festival il 26 gennaio 2020.

Il documentario esamina la diffusione dei social media e il danno che essi causano alla società, focalizzandosi in particolare sullo sfruttamento e la manipolazione degli utenti tramite tecniche come il data mining e la vendita dei dati personali. "The Social Dilemma" approfondisce diversi aspetti dei social media, tra cui la dipendenza che provocano, soprattutto tra i giovani, il loro utilizzo in politica, il contributo alla diffusione di teorie del complotto e gli effetti sulla salute mentale.