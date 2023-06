Il fumettista Luca Laca Montagliani presenta il saggio 'Vintagerotika'

Si apre all’insegna del "proibito" la nuova stagione de “Il Castello Presenta”. Domenica 4 giugno il poliedrico artista Luca Laca Montagliani (grafico, musicista, fumettista, compositore, scultore e attore) presenta il suo 'Vintagerotika', saggio che esamina la storia dei tascabili erotici italiani prodotti dal 1966 al 2002 da Renzo Barbieri e Giorgio Cavedon.

“Una cavalcata sexy e selvaggia tra i decenni della storia del fumetto popolare del nostro Paese e non solo -spiegano gli organizzatori-. Vintagerotika rappresenta anche il ritorno in scena di molte di quelle sexy anti-eroine che caratterizzarono quell’epoca, riproposte in chiave più moderna ed autoriale da una schiera di autori ed illustratori di tutto rispetto. Montagliani presenzierà al Castello Visconteo per illustrare, non privo di compiaciuto edonismo, tutte le sfaccettature del suo visionario e reprobo progetto”



L’incontro si terrà nella sala conferenze alle 17. L’ evento è patrocinato dall'Associazione Culturale Ossola Inferiore e dal Comune di Vogogna.