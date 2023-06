Terzo settore, Onlus e Runts: ciclo di incontri informativi del CSVnet Piemonte

Sei una Onlus e desideri entrare nel Terzo Settore? Vuoi capire se puoi farlo ed entro quando devi prendere una decisione? A queste domande risponderà il ciclo d’incontri on line organizzato dal CSVnet Piemonte. L'iniziativa è rivolta alle Onlus che desiderano entrare nel Terzo Settore e modificare la propria tipologia giuridica per iscriversi al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

“I laboratori -spiegano gli organizzatori- sono pensati per offrire alle Onlus tutte le informazioni relative la forma giuridica da adottare, il procedimento di iscrizione, gli adempimenti da assolvere e le scadenze. Si affronteranno in particolare gli aspetti relativi l’adeguamento statutario e le tempistiche, gli aspetti fiscali, il 5 per mille, le agevolazioni e gli obblighi, l’eventuale devoluzione del patrimonio, e molto altro”.

Gli incontri, tramite piattaforma Zoom, sono gratuiti e saranno coordinati dal consulente Enrico Bussolino e tenuti dai commercialisti dei 5 CSV. Appuntamenti, dalle 17 alle 19, mercoledì 14 giugno, giovedì 6 luglio, mercoledì 20 settembre, giovedì 12 ottobre, giovedì 26 ottobre.

Gli incontri trattano gli stessi argomenti ma è stato dato un ventaglio di date più ampio per dare a tutti l’opportunità di partecipare secondo le proprie esigenze. Per iscriversi all’incontro, secondo la data di interesse, è necessario compilare il modulo online disponibile al link www.csvnetpiemonte.org

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro Servizi per il Volontariato territoriale di riferimento. CSV Novara e VCO - Centro Solidarietà e Sussidiarietà Servizi per il Territorio ETS, Tel. 0324/482657, mail: info@ciesseti.eu.