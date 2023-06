''La Provincia vigili sui lavori della pista cicloturistica del Moro''

‘’Si chiede che la Provincia, in qualità di soggetto responsabile della gestione del sito in oggetto, voglia adoperarsi, nell’ambito delle proprie prerogative, con la massima attenzione al fine di evitare che l’esecuzione difforme dell’opera abbia a incidere negativamente sul sistema di protezione entro il quale il sito Monte Rosa è inserito’’. E’ la parte conclusiva della segnalazione che Italia Nostra Vco ha inviato alla Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Segnalazione spedita al Settore Assetto del territorio georisorse e tutela faunistica. Il riferimento è alla ciclovia alpina Macugnaga – Passo Moro, che questa settimana fa è stata posta sotto sequestro dalla Guardia di Finanza.

Italia Nostra fa riferimento alla nota delle Fiamme Gialle che ‘’riferiscono l’accertamento di difformità nell'esecuzione dell’opera, in particolare in ordine al tracciato, alle pendenze e altro. Ricordiamo che l’opera è stata progettata, per buona parte, se non completamente, all’interno del perimetro del sito Natura 2000 denominato Monte Rosa IT1140019, sito di cui codesto Ente detiene delega per la sua gestione. Il progetto era stato oggetto di procedimento di valutazione di impatto ambientale, condotto dall’Ente Comune di Macugnaga, conclusosi positivamente seppur supportato da contributo di Arpa non favorevole’’.