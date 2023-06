Fortis, Daranee, Raspelli e Ranieri ospiti del concorso ''Miss mamma italiana''

Alberto Fortis, Salvatore Ranieri, Daranee Benedetta Melzi ed Edoardo Raspelli. Saranno presenti anche loro all’appuntamento di Crodo il 18 giugno, dov’è in programma una selezione per ‘’Miss Mamma italiana 2023’’, evento condotto da Paolo Teti, patron del concorso, e da Angela Gemelli, l’ossolana piazzatasi quinta alle recenti Olimpiadi di Miss Mamma Italiana, svoltesi nella riviera romagnola.

La selezione della XXX edizione del concorso nazionale di bellezza e simpatia Miss Mamma Italiana si terrà alle 16 e 30 al Foro Boario-La Miniera.

Coinvolgerà le mamme dai 25 ai 45 anni per la categoria Miss Mamma Italiana, quelle dai 46 ai 55 anni, per la categoria “Miss Mamma Italiana Gold” e quelle dai 56 anni a salire, per la categoria “Miss Mamma Italiana Evergreen” . Le vincitrici della selezione di Crodo, accederanno alle fasi finali del concorso. Tra i promotori della manifestazione la Pro Loco di Crodo e il Comune col suo patrocinio. Sarà anche una vetrina per i prodotti enogastronomici locali ossolani e soprattutto per la valle Antigorio che godrà di pubblicità sui media nazionali.

Il concorso Miss Mamma Italiana sostiene Arianne Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi.