Cosasca celebra Santa Marta: fede, ospitalità e antiche tradizioni FOTO

La frazione di Cosasca ha festeggiato ieri Santa Marta con una messa all'aperto celebrata da don Paolo Cavagna davanti alla cappella dedicata alla santa. Un tavolino ricoperto da antiche tovaglie finemente lavorate con pizzi realizzati a mano a fungere d'altare, mentre i fedeli si sono sistemati lungo i muretti laterali del sentiero che passa davanti alla cappella.

“Marta è la donna tuttofare che insieme alla sorella Maria a Betania vicino a Gerusalemme – ha detto il parroco - accolse nella sua casa il Signore Gesù e, alla morte del fratello Lazzaro, risuscitato da Cristo, professò: «Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo »”.

Don Paolo nell'omelia ha rimarcato che il 29 luglio si ricordano anche i fratelli di Marta, Maria e Lazzaro, e si è soffermato sull'importante testimonianza evangelica offerta dai tre fratelli nell’ospitare in casa il Signore Gesù, nel prestargli ascolto cordiale, nel credere che egli è la risurrezione e la vita.

Quest'anno la celebrazione si è svolta ancor di più nel segno della riscoperta del valore dell’ospitalità con la distribuzione di biscotti offerti dalla presidente della Pro Loco di Domodossola Vanda Cecchetti. Si tratta di dolci rustici dall'aspetto e dal sapore delle cose buone e semplici di un tempo prodotti con frutta secca e miele, in onore di Santa Marta, da una pasticceria domese.

La Pro Loco di Domodossola intende rafforzare i legami con i paesi vicini partendo dalla devozione religiosa e dalle relazioni storiche e culturali così ha iniziato questo percorso con la ricorrenza di Santa Marta essendo a conoscenza delle ricerche storiche svolte dall'associazione culturale Navasco su questa devozione. La presidente Vanda Cecchetti ha così deciso, dopo aver messo dei fiori nella cappella dedicata a Santa Marta nella Collegiata domese, di recarsi a Cosasca per portare i biscotti di Santa Marta e gettare così le basi per iniziative future che coinvolgano maggiormente fedeli e cittadini per custodire le tradizioni.

“Sarebbe bello ritrovare la festa dell’accoglienza – ha sottolineato Vanda Cecchetti – e valorizzare i tanti luoghi e le confraternite che, nel suo nome, si prendevano cura dei pellegrini e dei bisognosi”.