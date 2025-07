A fine agosto la tradizionale camminata transfrontaliera tra Devero e Binn

È in programma domenica 31 agosto la tradizionale camminata transfrontaliera organizzata dal parco naturale Veglia Devero e dal parco naturale della Valle di Binn. Il ritrovo è fissato alle 7.15 all’Ipercoop di Crevoladossola per il trasferimento in autobus fino a Devero. L’escursione prende il via alle 8.30, con sosta a Crampiolo per una colazione a cura dell’azienda agricola Albrun. La camminata durerà poi circa due ore e mezza fino alla Binntalhütte, dove è previsto il pranzo a base di raclette e, a seguire, la discesa fino alla Brunnelbiel. Il rientro è previsto intorno alle 19.30.