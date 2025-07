A Druogno si chiude il festival “Senti(amo)ci” con lo spettacolo “Luce” della Compagnia dell’Ozio

Ultimo appuntamento a Druogno per la rassegna “Senti(amo)ci – Festival Cantastorie”. Questa sera, martedì 29 luglio alle 21, nella magica atmosfera del Centro Culturale San Giulio, andrà in scena “Luce”: in un'ora di reading la Compagnia dell'ozio riflette con il proprio stile sulla particolare luce che ogni essere umano porta in quanto tale. Talento, carisma, inclinazione, carattere: perchè ogni essere umano è unico e cerca il proprio posto nel mondo.