“Oltre che una calcolatrice al consigliere Valle servirebbe un ripasso sui diagrammi ad insiemi”

“Nella sua nervosa e capziosa campagna elettorale permanente per convincere Elly Schlein a candidarlo presidente della Regione, forse è il consigliere Daniele Valle a dover ricevere in regalo una calcolatrice. Così sarebbe anche a lui evidente che i 6,135 milioni di euro ad oggi ipotizzati a copertura della mia proposta di legge non verranno impiegati per garantire un’indennità a tutti i 13mila lavoratori delle dieci Asl che più o meno operano in territori di montagna.

A Valle servirebbe anche un ripassino sui diagrammi ad insiemi, materia che di solito si studia in seconda elementare. Quei 13mila operatori sanitari rappresentano infatti la platea totale, ripartita su 10 Asl, all’interno della quale verranno poi individuati i beneficiari dell’indennità triennale, che per altro verrà determinata in sede di contrattazione integrativa aziendale.

Se davvero volesse il bene dei medici e degli infermieri piemontesi, Valle dovrebbe piuttosto adoperarsi perché questa proposta di buonsenso sia approvata anche con i voti del suo Pd, invece di baloccarsi con l’aritmetica tanto per trovare nuovi argomenti di sterile polemica”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo regionale della Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni.