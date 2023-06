Piccoli comuni e turismo: dal Governo un aiuto concreto anche per le vallate piemontesi

Per i piccoli comuni sono in arrivo dei fondi specifici per potenziare e valorizzare il settore del turismo.

“Nel nostro territorio il turismo è sempre più uno dei punti forti della nostra economia, destinato a crescere nel tempo, per questo il Ministero del Turismo - spiega l’onorevole piemontese Monica Ciaburro (FdI) - sta attuando ciò che è previsto dal decreto interministeriale di metà aprile, che prevede anche di istituire un fondo destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che siano a vocazione turistica”.

L’obiettivo è quello di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

“Si tratta - precisa Ciaburro - di una misura che offre la possibilità di valorizzare anche le eccellenze più piccole e magari difficilmente raggiungibili, favorendo lo sviluppo di percorsi turistici diversificati che potranno anche dare un contributo importante in ottica di destagionalizzazione del turismo”.

Il Fondo avrà una valenza pluriennale sul triennio 2023-2025 e una dotazione complessiva di 34 milioni, di cui 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

“Le misure - conclude l’onorevole di Fratelli d’Italia - sono indirizzate ai Comuni, in forma singola o aggregata e le domande di partecipazione potranno essere presentate tramite la piattaforma informatica del Ministero appositamente realizzata, a partire dal 17 luglio 2023”.