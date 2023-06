Baveno, oggi la giornata conclusiva del Lago Maggiore FolkFest

Giornata conclusiva per la prima edizione del Lago Maggiore FolkFest, organizzato da Artisti Vco in collaborazione con KeltIt e con il patrocinio della Città di Baveno. A chiudere la tre giorni di grande musica, inaugurata venerdì sera da Davide Van De Sfroos, una line up che vede 5 gruppi avvicendarsi dalla tarda mattinata di oggi.

Alle 11:30 si esibiscono i Talamh, mentre alle 14.30 si apre il 'Balfolk Afternoon' con Suonatori Anonimi, Ponente Folk Legacy. Dalle 19 sarà la volta dei Tribot, mentre i Bards From Yesterday avranno l’onore di chiudere l’edizione 2023 del Lago Maggiore Folk Festival. Anche nell'ultima giornata del 18 giugno l’ingresso a Villa Fedora è a sottoscrizione volontaria (8 euro comprensivo di gadget personalizzato LMFF o birra).

“Orgogliosi – così Gianni Ricci di Artisti Vco – di proporre un'altra giornata con artisti che faranno divertire e ballare gli appassionati del genere e che lo faranno scoprire e, speriamo, apprezzare, a chi non lo conosce!”.

Tutti i dettagli sui gruppi in programma www.lagomaggiorefolk.com