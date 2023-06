Trasquera, chiusa il 19 e 20 giugno a fasce orarie la strada per l'alpe Veglia

Divieto di transito pedonale e veicolare lunedì 19 e martedì 20 giugno sulla strada d'accesso al parco dell'alpe Veglia per operazioni di ispezione e disgaggio sui versanti. Le operazioni, eseguite da Guide Alpine incaricate dall'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola, comporteranno la chiusura al transito in fasce orarie mattutine e pomeridiane come da ordinanza del Comune di Trasquera.m Il divieto sarà in vigore dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

“Per garantire la massima sicurezza -segnalano dalle Aree Protette- saranno inoltre presenti sulla pista, agli accessi di monte e valle, persone incaricate in contatto radio con le guide. Seguiranno ulteriori informazioni in base alle condizioni meteo”.

In allegato l'ordinanza del Comune di Trasquera.