Scontro fra due auto nella galleria Mntecrevola

A causa di un incidente avvenuto nella galleria Montecrevola, si registra traffico rallentato con code sulla strada statale 33 del Sempione all’altezza del km 130. Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate frontalmente.

Sul posto è temporaneamente attivo il senso unico alternato per consentire la rimozione dei veicoli incidentati e la pulizia del piano viabile.

Sono intervenute le squadre Anas, il 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per gestire l’emergenza e per ripristinare la regolare transitabilità sulla statale 33 appena possibile. Quattro le persone ferite pare in maniera non grave e trasportate al Dea domese.