Torna la grande festa solidale per ricordare Matilde Cara e Cristiano Oberoffer

Torna la grande festa nel segno della solidarietà e nel ricordo di Matilde Cara e Cristiano Oberoffer di Crevoladossola, scomparsi in giovane età a causa di un tumore: Matilde nel 2021 mentre Cristiano nel 2003. La festa è organizzata dall'Ossola Amica dell'Ugi in collaborazione con le associazioni Amici di Cristiano Oberoffer, Genitori per sempre e Matilbellula.





Il ricavato sarà devoluto a: Ugi Odv, Matibellula e ad altri progetti. L'associazione Ossola Amica dell'Ugi è nata per racogliere fondi e organizzare eventi a sostegno della lotta contro i tumorì dei bambini e principalmente all'Ugi Unione genitori italiani contro il tumore dei bambini di Torino. "La ricerca ha fatto passi da gigante - spiega il presidente dell'Ossola Amica dell'Ugi Damiano Bassi – ma ci sono ancora tanti bambini e famiglie che lottano con la malattia. E purtroppo tanti bambini non ce la fanno a superarla. Per questo occorre sensibilizzare sempre di più le persone su questa realtà".

La manifestazione ricca di appuntamenti è stata pensata per far divertire in particolare bambini e ragazzi e le loro famiglie si terrà dal 6 al 9 luglio nell'area feste della Lucciola di Villadossola.





Ci saranno giochi, gare sportive e danza il 6 luglio alle 19 la festa si apre con la cena sociale allietata dagli Avanzi di Balera. Venerdì 7 luglio alle 18.30 camminata benefica non Competitiva organizzata da sport Pro Motion. Alle 20 letture con Lara alle 20.30 Pamela danze presenta balli di gruppo e “Zumba party”. Alle 21 don Marco Piola Negri e i Tarantella Evolution. Alle 21.30 Liscio e non solo con Marianna e i Rubacuori.

Sabato 8 luglio alle 9 torneo di Beach soccer, alle 10.30 laboratori, alle 12 apertivo con i Supereroi . Alle 12.30 musica con il duo Arcobaleno alle 15 esibizione di karate, pugilato, kick boxing, K 1, muay thai. Alle 16 dottor Clown con Anfaass e Super eroi. Alle 18 pet therapy. Alle 20.30 esibizione musicale Arcadia. 21.30 esibizione Ice wings e Beatside cover band alle 22 Low Town.