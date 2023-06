A Pallanzeno torna la festa patronale

Tornano a Pallanzeno i festeggiamenti per il patrono San Pietro organizzati dal gruppo parrocchiale. Le celebrazioni religiose partono giovedì 29 giugno con la celebrazione della messa solenne alle 20 e al termine benedizione dei bambini e proseguono domenica 2 luglio con, alle 20 messa solenne e la processione con la statua del patrono.

In programma poi una serie di eventi giovedì 29 giugno alle 18 distribuzione di trippa alla paesana, alle 19 apertura del banco di beneficenza, alle 21 zumba, animazione, balli di gruppo, musica revival, rock e disco con Francesco Laporta Asd ritmo latino. Venerdì 30 giugnosi prosegue con cocktails happy hour, alle 21.30 serata danzante con I Pentagrami e a seguire dj set. Sabato 1 luglio alle 15.30 festa per i bambini “Just dance” e “Nutella party”, alle 21 serata danzante con I cinque per cento.

Serata di chiusura domenica 2 luglio alle 21 serata danzante con I cinque per cento, chiusura banco di beneficenza con estrazione lotteria. Durante i festeggiamenti fun- zionerà un ottimo servizio bar e cucina con specialità alla griglia.