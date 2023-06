Biodigestore, respinte in consiglio comunale le mozioni della minoranza

Tutte respinte le richieste della minoranza consiliare in tema di biodigestore a Cuzzago. Questo l’esito del consiglio comunale di ieri sera a Premosello Chiovenda.

La minoranza aveva chiesto, con tre mozioni, l' affidamento di un incarico professionale per valutazioni tecniche specialistiche sulla costruzione dell'impianto e l’indizione di un referendum consultivo comunale. Ma anche di aderire alla proposta del Comitato Comunità Bassa Ossola (contrario all’impianto) che ha avanzato l’ipotesi di comperare il terreno che il Comune di Premosello Chiovenda ha destinato a Conser Vco per la realizzazione dell’impianto.

Il sindaco Elio Fovanna ha di fatto spiegato l’impossibilità a far svolgere il referendum su un argomento di tema sovracomunale e rimarcato che semmai il referendum andava fatto nel giugno 2020 quando la passata amministrazione, guidata dal sindaco di allora Giuseppe Monti, aveva proposto il terreno a Conser Vco, che aveva chiesto un’area per costruire l’impianto.

Rigettata anche la mozione sull’acquisto del terreno che è stata avanzata da 19 persone che fanno riferimento al Comitato Bassa Ossola. Fovanna ha spiegato come per questo comporterebbe una gara aperta a tutti ma anche che in realtà è come se il terreno non sia stato messo in vendita perché destinato alla realizzazione dell’impianto di Conser Vco, quindi di tutti i comuni consorziati, Premosello compreso.

Respinta dalla maggioranza anche la mozione sulla nomina di un consulente tecnico di parte.