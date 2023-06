Caratteristiche e pregi dei pannelli led: illuminazione di qualità e conveniente

I pannelli led rappresentano una tipologia di prodotti ideale per un’illuminazione uniforme, riuscendo ad assicurare una luce diffusa e a intensità elevata. Si tratta di dispositivi che presentano uno spessore limitato e che vantano una straordinaria longevità, riuscendo a durare nel tempo. Tanti sono i punti di forza che contraddistinguono i pannelli led : per esempio la possibilità di personalizzarli in tanti modi diversi, ma anche la facilità di installazione. Dal momento che si sta facendo riferimento alla tecnologia a led, inoltre, è importante mettere in evidenza il risparmio di energia che scaturisce da questi pannelli, che dunque sono anche convenienti dal punto di vista economico, per di più garantendo un livello di efficienza luminosa molto alto.

Buoni motivi per scegliere i pannelli led

Come si può vedere, pertanto, non sono certo pochi i vantaggi che caratterizzano questa tipologia di fonte luminosa, che da un lato riesce a offrire una luce morbida e dall’altro lato non stanca mai gli occhi. La versatilità è una delle peculiarità più significative dei pannelli led, che abbinano modernità di stile e accuratezza del design. Si tratta di dispositivi che si prestano a essere impiegati in una gamma molto ampia di ambienti: per esempio in casa, ma anche in contesti professionali come gli uffici, gli hotel, i negozi, eccetera.

La durata nel tempo

La longevità è un’altra delle caratteristiche più preziose dei pannelli led, sia che si debba intervenire in spazi vasti, sia che si debba illuminare un ambiente di piccole dimensioni. La durata nel tempo è molto più alta di quella di tutte le altre tipologie di sorgente luminosa: a conferma di ciò, è sufficiente pensare che con il ciclo di vita di un pannello led si può andare oltre le 100mila ore di attività, con la certezza che il pannello è in grado di mantenere un flusso luminoso completo anche dopo 50mila ore.

Le caratteristiche della tecnologia led

È possibile diffondere la luce in modo uniforme, evitando qualunque tipo di inconveniente che possa essere correlato all’abbagliamento. Uno dei grandi meriti della tecnologia led è quello di riuscire a convertire più del 90& dell’energia in entrata in luce, mentre la dispersione di luce è al massimo del 5%. Si tratta di cifre importanti, da cui deriva un significativo risparmio in bolletta, superiore al 50%. Ma – sia chiaro – risparmiare in questo caso non è sinonimo di un peggioramento della qualità della luce. I pannelli led, anzi, restituiscono una luminosità migliore di quella delle luci al neon fluorescenti.

Led: convenienza e qualità

I pannelli led emettono un tipo di luce che non genera né raggi UV né calore. Ecco perché è possibile installare tali dispositivi anche in prossimità di materiali che non tollerano il calore. Il led, inoltre, è adatto anche ad ambienti nei quali una ripetuta esposizione alla luce artificiale generata da altre lampade può rendere il colore meno brillante. È alquanto ampio lo spettro della luce a led, che dunque copra l’intera gamma dei toni caldi. I colori restituiti, di conseguenza, non sono molto distanti da quelli della luce naturale.

Dove comprare i pannelli led

Pannelli led: quali sono i loro tratti peculiari

Si può scegliere se installare i pannelli led al soffitto o alle pareti, stabilendo anche se i dispositivi dovranno essere incassati all’interno del controsoffitto o appesi in sospensione. In linea di massima i costi di manutenzione sono minimi; per pulire, invece, basta utilizzare un panno morbido o un piumino con cui eliminare i depositi di polvere. Non va dimenticato che l’accensione del led è istantanea e che non ci sono mai sfarfallii: in pochi istanti, dunque, si ottiene il livello più alto di luminosità. In qualsiasi momento si possono regolare sia l’intensità luminosa che la tonalità di calore.