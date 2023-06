Il tifoso Francesco Gaiardelli si racconta a Toronews

“Sono da sempre tifoso del Toro ed è una questione di famiglia. Mio papà fondò un club in Valle Vigezzo, una delle vallate dell’Ossola, sopra Domodossola. Non era un club con tutti i crismi di oggi ma raggruppava un nutrito gruppo di tifosi granata di quelle zone. Tra gli anni Sessanta e Settanta erano veramente tanti i tifosi del Torino. Da lì è nata la passione. Avevo anche parenti a Torino Centro. Insomma, ho mangiato pane e Toro fin dall’infanzia. E poi ho sottoscritto più abbonamenti nel corso degli anni, gli ultimi nelle stagioni di Gian Piero Ventura. Proprio per questa mia grande passione granata dico sempre una cosa”. Si racconta Francesco Gagliardelli, vigezzino, oggi presidente del Distretto turistico dei laghi e da sempre tifoso granata. Si racconta in una lunga intervista al sito Toronews, che ne ripercorre la passione e anche la carriera: il via al centro culturale della Valle Vigezzo, la Pro Loco e ora la guida del Distretto turistico dei laghi.

Un articolo che ricorda anche i momenti in cui la trasmissione ‘’Mai Dire mai’’ , della Gialappa’s Band, lo trasformò in Medioman, grazie ad un formidabile attore come Fabio De Luigi.

L’intervista a Gaiardelli si chiude con un commento sul Toro in previsione del prossimo campionato: “Mi sembra una stagione discreta. Noi tifosi è giusto che ci possiamo aspettare qualcosa in più e attendiamo il momento in cui si alzerà l’asticella. Peccato per la Coppa Italia perché è sfumata un’occasione enorme. In questa stagione si è confermato un grande Ivan Juric”.