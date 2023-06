Cordoglio a Domodossola per la scomparsa di padre Tommaso Bertozzi

Cordoglio a Domodossola per la morte di padre Tommaso Bertozzi. Originario del Novarese, padre Tommaso aveva 72 anni. Negli anni 80 era stato alla Cappuccina e aveva collaborato alle varie attività parrocchiali con Padre Michelangelo e Padre Vincenzo, in particolare dedicandosi alla pastorale giovanile aveva insegnato religione alla scuola media Giovanni XXIII. Poi nel 1995 era stato inviato a Casale Monferrato come parroco a Porta Milano; attualmente faceva parte della comunità dei frati minori cappuccini nel convento di Fossano.

Padre Tommaso, ultimamente, si recava spesso in pellegrinaggio a Medjugorje e i pellegrini ossolani avevano avuto la sorpresa di incontrarlo a volte ai confessionali del santuario mariano. Padre Tommaso è stato stroncato da un malore durante una gita con un confratello al Colle dell’Agnello, al confine fra il Cuneese e la Francia. I religiosi avevano lasciato l’auto, attraversando a piedi il confine. Dopo poche decine di metri padre Tommaso si è accasciato, stroncato da un malore.

«Era molto impegnato con i giovani – spiega Mariuccia Muggetti che per 30 anni ha prestato servizio come volontaria alla segreteria della parrocchia della Cappuccina – , in estate al Treno dei bimbi, poi all'oratorio che si trovava nei pressi della chiesetta della Madonnina di Re, promuoveva diverse proiezioni di film per i ragazzi nel salone, era lui che portava i bambini in colonia in Liguria a Varazze dove i frati avevano una casa».