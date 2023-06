A Tones Teatro Natura una serata imperdibile con Ossola in Jazz

Festeggiare un anniversario importante e celebrare il grande valore dei musicisti jazz legati alla Val d'Ossola: questi gli obiettivi della serata in programma sabato 1 luglio a Tones Teatro Natura, ad Oira di Crevoladossola. La Fondazione Tones on the Stones e la Società Filarmonica di Villadossola hanno scelto di festeggiare i trent’anni dall’inizio del percorso formativo che ha sostenuto e consolidato la creatività e la professionalità di almeno tre generazioni di musicisti della Val d’Ossola e del territorio piemontese e lombardo.

Sabato 1 luglio, a partire dalle ore 18, il teatro di pietra della piccola frazione di Crevoladossola ospiterà un grande evento con la direzione del Maestro Ramberto Ciammarughi, che ha dedicato trent’anni alla formazione Jazz in Ossola: i primi allievi sono stati Roberto Olzer, Fabrizio Spadea, Paolo Pasqualin e poi Simone Guaglio, Roberto Mattei, Michele Gori, Elisa Marangon, Lorenzo Blardone, fino ai più giovani ma straordinari Simone Locarni e Ottavia Rinaldi. Con Ciammarughi sul palco Simona Bencini, spettacolare voce dei Dirotta su Cuba, e l’acclamato trombettista Fabrizio Bosso.

Saranno 8 set consecutivi, dalle 18 a mezzanotte, per una vera e propria maratona di improvvisazione con la partecipazione di Roberto Olzer, Fabrizio Spadea, Simone Locarni, Nicola Stranieri, Michele Gori, Michele Guaglio, Lorenzo Blardone, Elisa Marangon, Roberto Mattei, Carlo Bavetta, Davide Sartori, Gianluca Zanello, Giacomo De Bona, Dario Trapani, Ottavia Rinaldi, Andrea Varolo, Andrea Cocco, Davide Merlino.

Alcuni di questi straordinari musicisti vivono all'estero, ma forti sono le radici che li legano alla propria terra: per questo hanno deciso di tornare in Val d'Ossola per dare forma a questo evento straordinario. Un'area di somministrazione garantirà degustazioni di cibo e bevande per tutta la serata. In caso di maltempo il concerto sarà annullato e i biglietti verranno rimborsati.

Il programma 2023 di Tones Teatro Natura proseguirà poi sabato 8 luglio con Strabordante. Viaggio in nove tappe nell’Inferno di Dante, un viaggio musicale tra jazz, rock e noise che rilegge l’immaginario dantesco in chiave contemporanea: uno spettacolo multimediale costruito sulle visioni dell’artista Francesco Lopergolo, le musiche di XY Quartet e la performance di una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano dell’ultimo decennio, John De Leo.

Sabato 15 luglio è in programma A night at the Opera, un nuovo straordinario show con la regia di Alessandra Premoli e le scenografie immersive firmate da Stefano Di Buduo (già autore delle videoproiezioni spettacolari di Aida e No Gravity Show), che conquisterà il pubblico più affezionato (e non solo) del festival Tones on the Stones, che per ben 15 edizioni ha presentato le più affascinanti produzioni di opera contemporanea, parte fondante della propria identità.

Tones Teatro Natura si trasforma in un vero e proprio portale verso altri mondi dal 20 al 23 luglio con la decima edizione di Nextones, festival internazionale di musica, arti audiovisive e ricerca, (curato da Threes Productions in coproduzione con Fondazione Tones on the Stones). Fra performance site specific, live audio video e dj set, una programmazione fra le più eleganti in ambito internazionale. Tra gli ospiti più attesi uno dei grandi maestri dell’elettronica mondiale, un pioniere dell’avanguardia tecnologica: Richie Hawtin, definito dal New York Times “una delle forze intellettuali del mondo dell’elettronica”, un artista celebrato anche da alcuni dei più prestigiosi luoghi della cultura internazionale come il Guggenheim di New York o il Grand Palais di Parigi, dove nel 2011 ha collaborato con un nome del calibro di Anish Kapoor. Tutti i dettagli sono online su www.nextones.eu.

Terminato Nextones, Tones Teatro Natura ospita venerdì 28 luglio il concerto della CM Orchestra, formazione che torna dopo lo straordinario concerto di inaugurazione 2022, quest’anno con la partecipazione di Mario Biondi nelle vesti di ospite d’onore, mentre dal 2 al 5 agosto si rinnova l’appuntamento con Awareness Campus, il seminario di natura pratica centrato sulla cura e il benessere delle persone tenuto da Gabriele Vacis. La stagione 2023 si chiude con la terza edizione del festival dedicato alla cultura della montagna Campo Base che si svolgerà quest’anno dall'1 al 3 settembre e il cui programma è online su https://www.tonesteatronatura.com/campo-base/.

Info https://tonesteatronatura.com/ - biglietteria: https://www.ticketone.it/artist/tones-teatro-natura/ https://www.facebook.com/tonesteatronatura https://www.instagram.com/tonesteatronatura/