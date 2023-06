A Toceno si festeggia la Gran Madre

Tre giorni di festa a Toceno per la Gran Madre che quest’anno ha visto l’allestimento di una grande tensostruttura presso il campo sportivo. S’inizia oggi alle 18 con l’apertura dei festeggiamenti (organizzati come al solito dagli attivissimi volontari dell’Associazione Giochi Tocenesi, che da giorni stanno lavorando per preparare al meglio la location) e dalle 19 si cena.

Poi alle 21 tributo agli AC DC con i “Trevor Plays” e a seguire Dj set/Big Mama Party con: Coiro Mattia, JJ Toscanellow. Special Guest Night: Geo from Hell. Ricco di appuntamenti il programma di sabato con alle 10 il ritrovo della auto storiche e alle 12 l’esposizione dell’auto d’epoca in piazza della Chiesa. Quindi il pomeriggio in allegria e la serata danzante con l’orchestra “Danilo Ponti” (alle 22 spettacolo pirotecnico). Infine tutti di nuovo in pista con Dj Andy (da mezzanotte e mezza).

Domenica alle 11.30 apertura festa e al pomeriggio, dalle 15, spazio a Pompieropoli. La serata danzante vedrà invece salire sul palco i “Vicini di Casa”. Il programma religioso prevede invece stasera alle 20.30 (e sabato alle 17.30), il Triduo. Domenica: alle 10 la santa messa con la processione per le vie del paese accompagnata dalla banda alpina di Druogno; alle 11 la benedizione del banco del dolce; e alle 15.30 i Santi Vespri.