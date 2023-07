Santa Lupercilla: tutto pronto per la Patronale di Crodo

Tra le numerose feste che animano l’Ossola durante l’estate, questo fine settimana è in programma anche la Festa Patronale di Crodo, dedicata a Santa Lupercilla.

Il primo appuntamento è in programma per giovedì 6 luglio nella Chiesa Parrocchiale di Crodo: alle 20.45 i Vespri solenni, seguiti dalla processione per il paese con la reliquia di Santa Lupercilla. Il giorno seguente, venerdì 7 luglio, alle ore 18 sarà inaugurata l’area feste con aperitivo e cena in Piazza Don Paggi. Alle 20.45, presso la Chiesa Parrocchiale, l’evento “Memorie Antiche: Il restauro della tela seicentesca Il Battesimo di Gesù”, con la partecipazione della restauratrice Chiara Ferrario, di don Davide Ghezza del Coro parrocchiale Santo Stefano. Alle 22, l’area feste ospita la serata musicale con la band di musica Anni ’80 Yabadabadu.

Sabato 8 luglio alle 20.30 il concerto del Corpo Musicale S. Cecilia di Crodo, seguito dal dj set di Dj Vincenzo di Radio Studio 92. La festa continua domenica 9 luglio con la Messa Solenne alle ore 10, seguita dall’apertura dell’area feste alle 12 e un pomeriggio di giochi, truccabimbi e tornei di carte a cura dell’Associazione “Uno sguardo…Un aiuto”. Alle 21 la serata danzante con l’orchestra Cinque%.

La Festa Patronale di Crodo si conclude lunedì 10 luglio con la Messa per tutti i defunti della parrocchia alle ore 20.45 presso la Chiesa Parrocchiale. Per tutta la durata della festa è possibile visitare la mostra “Lupercilla: Memoria che si rinnova” sul sagrato della Chiesa Parrocchiale.