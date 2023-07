Concorso ''Macugnaga e il Monte Rosa - Montagna del Popolo Walser''', ecco i vincitori

La sesta edizione del Concorso Letterario Internazionale, “Macugnaga e il Monte Rosa- Montagna del Popolo Walser 2023”, ha registrato la partecipazione di 63 autori provenienti da tutta Italia per un totale complessivo di 80 opere.

La giuria, (presieduta da Paolo Crosa Lenz e dai giurati Enrico Rizzi, Beba Schranz, Cristina Tomola e Andrea Delvescovo), ha stabilito la classifica dei vincitori:

Sezione A- poesia in lingua Walser (con traduzione in italiano): 1° premio: "Di hìpschi Dingi/Le cose belle" di "Wirandru, Frindi van Titsch" (Noi, amici del Titsch), 2° premio: "Ouge/occhi" di Cecilia Marone, 3° premio: "Ds Lied vam Amsel ìm Ustag/Il canto del merlo in primavera" di Elvira Corsi

Sezione B - poesia in lingua italiana: 1° premio: "Alpe Fillar, l'ultimo pastore" di Giorgio Baro,

2° premio: "Rosa" di Oriana Santoro, 3° premio: a parimerito "Mani Viola" di Guido de Paolis e "Quando sfiorisce il calicanto" di Tiziana Monari.

Sezione C – narrativa : 1° premio: "La notte del dahu" di Michele Brusati, 2° premio: "Il viaggio in Paradiso" di Beniamino Rosa, 3° premio: "Nanuc e l'uomo con i baffi" di Alessandro Mella.

Sezione D – giornalismo: 1° premio: "Nuovo mattino sulla Est" di Ettore Pettinaroli (Meridiani Montagne 7/21), Menzione speciale: "Gli Statuti di Comunità walser dell'Ossola" di Roberto Stefanazzi Bossi (TerraInsubre, n. 27 - I trimestre 2021).

Sezione E - blog e rubriche: 1° premio: "Un giovane occitano" di Francesco Grano, 2° premio: "Monte Rosa: dietro un solo nome tante storie " di Carlotta Tonco.

Ai primi tre classificati di ogni sezione è stato consegnato un diploma, una targa, dei biglietti per gli impianti di risalita e un cesto con prodotti tipici, mentre al primo classificato di ogni sezione: un soggiorno di una notte (B&B) per due persone in un albergo o casa vacanza di Macugnaga.

In occasione della XXXV Fiera di San Bernardo, le premiazioni si sono svolte Sabato 8 luglio, alle ore 11.30, presso la Tanzlaube in piazza a Staffa.

Sul giornale "Il Rosa" verranno pubblicate le poesie in lingua Walser e in lingua italiana che si sono aggiudicate il 1° premio, mentre la raccolta completa delle opere vincitrici sarà a disposizione nei musei e negli alberghi di Macugnaga, all'ufficio IAT, sul sito degli sportelli walser ( www.walser.it ) e sul sito online de “Il Rosa” ( https://www.ilrosa.info/ ).

Lo Sportello Walser- Comitato della Comunità Walser di Macugnaga, desidera ringraziare tutti i partecipanti al Concorso, nonché il Comune di Macugnaga, l'associazione Albergatori, il museo Antica Casa Walser di Borca, le Funivie di Macugnaga, la redazione de “Il Rosa”, la Fondazione Maria Giussani Bernasconi e la Fondazione Enrico Monti.