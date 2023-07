Controlli contro lo spaccio, due persone residenti in Ossola denunciate dalla Polizia

La Polizia di Stato prosegue nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, nell aree attualmente più sensibili, in relazione ai fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete, di spaccio di sostanze stupefacenti, di reati predatori, e dell'uso di alcol alla guida.

In particolare, nello scorso weekend, sono stati predisposti ben 21 posti di controllo lungo le principali arterie stradali in ingresso ed in uscita dal territorio di Verbania, nonché nei pressi dello svincolo autostradale, A26, di Brovello/Carpugnino, ove è nota, all'interno dell'area boschiva che lì sorge, una costante attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Servizi mirati hanno permesso di deferire all' A.G. due persone, entrambi di nazionalità marocchina, maggiorenni di età 40 e 36 anni, e residenti in Ossola, per detenzione di sostanza stupefacente al fine di spaccio in quanto trovati in possesso di 5 involucri in cellophane, contenenti cocaina, ben confezionati e pronti per essere venduti.

Nel corso del servizio, sono state controllate 419 persone e 205 veicoli.

Inoltre, nell'ambito del medesimo servizio, gli agenti della Sezione Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico hanno denunciato un automobilista italiano, di anni 29, per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico pari a 1,45, a seguito di un mirato posto di controllo di Polizia eseguito durante il turno notturno nel pieno centro di Intra.

Sempre nel corso dei servizi di controllo predisposti nel weekend, gli agenti della Sezione Volanti hanno fermato italiano mentre percorreva una delle principali arterie stradali che conducono all'area boschiva di Brovello-Carpugnino, nota zona di spaccio, a bordo della sua automobile dopo aver assunto sostanza stupefacente, come risultato dagli accertamenti clinici effettuati presso la locale struttura sanitaria.