Fine settimana di festa a Cosasca

Nella frazione di Cosasca torna l'appuntamento con la festa campestre “Cosa in festa” organizzata dall'associazione Insieme per Cosasca. Musica, danza e buona cucina, questi gli ingredienti della festa che si svolge il 14, 15 e 16 luglio al campo sportivo. Il 14 inizio festa alle 17.30 con aperitivo e dj Max Hair. Alle 19 apertura del punto di ristoro cucina e griglia. Alle 22 tributo ai Queen con The Queen Tribute e a seguire dj Bunny. Sabato 18 ore 17.30 inizio festa con aperitivo e dj Jeans Tonico & Linch. Ore 19 apertura risstoro griglia e cucina. Alle 21 musica e danze con l'orchestra Cinzia Belli. A seguire dj Jeans Tonico &li Linch. Domenica 16 alle 12 apertura ristoro griglia e cucia. Ore 17.30 aperitivo con dj Mattia Coiro. Alle 21 musica e danze con Cinque %a seguire dj Max Hair.