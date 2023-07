Vanzone in festa per la Madonna del Carmelo

La Madonna del Carmelo sarà festeggiata sabato 15 luglio a Vanzone, presso la chiesa parrocchiale di Santa Caterina. La giornata inizierà con una messa celebrata alle 18 da don Alberto, durante la quale saranno presenti i bambini e i ragazzi che si sono preparati per la cresima con lui. In seguito, si terrà un momento speciale per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato attivamente dopo la cresima.

La serata proseguirà alle 21 con lo spettacolo finale, che avrà luogo sotto al tendone, con la partecipazione di giovani e animatori che hanno preso parte al Grest 2023 della valle Anzasca.