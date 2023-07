Al Talent Summer Camp una settimana alla scoperta del mondo del giornalismo digitale

Piccoli giornalisti crescono! Tra le tante attività dello Studio ABC di Domodossola ci sono anche i Camp estivi. E questa settimana le Tutor dello studio hanno accompagnato bambini e ragazzi nel mondo della tecnologia e del giornalismo. Un'esperienza divertente ed educativa alla scoperta delle bellezze del centro di Domodossola, dove bambini e ragazzi, armati di tablet, macchine fotografiche e taccuini digitali hanno immortalato il Borgo della Cultura e hanno intervistato i cittadini e i negozianti.

“Eccoci alla fine della seconda settimana in cui abbiamo imparato a conoscere e utilizzare le tecnologie. Con grande impegno i ragazzi hanno lavorato e hanno prodotto un giornale che questa sera con piacere condividiamo con voi...” spiegano le Tutor dello Studio ABC. “Un giornale che raccoglie interviste foto e un lavoro consapevole con gli strumenti digitali interamente svolto dai nostri ragazzi e bambini. Buona lettura”.

Il Talent Summer Camp proseguirà ancora fino alla fine di luglio nella location del Rosmini International Campus.

Ma i progetti estivi dello Studio non finoscono qui. Ad agosto sono in programnma due nuovi camp. Il primo in collaborazione l'associazione Kenzio Belotti, il Disability Camp che si svolgerà dopo Ferragosto a Domobianca365. E sempre a Domobianca365 l'ultima settimana di agosto si svolgerà il Mountain Camp che replicherà l'esperienza dello scorso anno: una settimana all'insegna della natura, lo sport, l'avventura in una location a misura di bambino a due passi da casa, dove è in programma anche una magica notte sotto le stelle.