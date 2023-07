Corsi di alpinismo, conferenze ed escursioni: gli eventi della settimana in Valle Anzasca

Un’altra settimana ricco di appuntamenti per Macugnaga e la Valle Anzasca: dal 18 al 23 luglio tanti eventi dedicati alla montagna.

Si parte mercoledì 18 luglio con l’apertura della 47esima edizione del Corso di Alpinismo per adulti e ragazzi (a partire dai 14 anni), pensato per avvicinare sempre più persone alla montagna e approfondire le tecniche alpinistiche in un corso della durata di cinque giorni.

Giovedì 20 luglio un’escursione che porta da Macugnaga a Saas Fee, in Svizzera, attraverso il Passo del Monte Moro. Per avere informazioni sul percorso e prenotare l’escursione è necessario contattare il numero 349 8515207. Lo stesso giorno, alle 20.45, la conferenza “L’autore perduto: chi ha dipinto la meravigliosa tavola dell’Annunciata a Bannio?”, tenuta da Patrizia Martellini nella chiesa di Santa Maria a Bannio.

Gli appuntamenti continuano sabato 22 luglio con la “Serata della Montagna”, evento di chiusura del Corso di Alpinismo in programma presso la Kongresshaus di Macugnaga a partire dalle 21.00. Ospite della serata l’alpinista Silvio Mondinelli, con la partecipazione del Coro Monterosa. Per informazioni contattare i numeri 349 8515207 e 335 5991409, oppure clubdei4000.macugnaga@gmail.com. Lo stesso giorno, alle 17.30, “Dialoghi in alpeggio” presso l’Agriturismo Burki di Macugnaga, con un incontro e una degustazione dei formaggi Burki DiVino. Per le prenotazioni contattare 338 1657608, info@alpeburki.it o www.alpeburki.it.

Infine, domenica 23 luglio una nuova conferenza presso la Kongresshaus di Macugnaga: il professor Emilio Asti racconta “Lungo il Mekong: dalle montagne del Tibet al Mar Cinese Meridionale”; appuntamento alle ore 21.00.