Ossola Events: la prima festa del gruppo giovani di Villadossola

Ossola Events, il nostro gruppo di giovani, è lieto di annunciare l'arrivo imminente della nostra prima festa, un evento epico che prenderà vita nel cuore di Villadossola.

Dopo mesi di pianificazione e preparazione meticolosa, Ossola Events è pronto a dare il via a un'esperienza indimenticabile presso lo stadio Felino e Franco Poscio. L'atmosfera sarà elettrizzante, coinvolgente e intrisa di un'energia contagiosa.

L'evento di sabato 22 prenderà il via alle 18:00 con un aperitivo offerto in collaborazione con il Locale Tu di Amarena di Villadossola. I partecipanti potranno deliziarsi con un buffet ricco di gustose pizze e focacce, il tutto accompagnato da tanta musica. E la cosa migliore? L'ingresso sarà completamente gratuito, permettendo a tutti di partecipare a questa straordinaria festa.

La serata sarà caratterizzata da una serie di performance musicali che cattureranno l'attenzione di tutti i presenti. I Dj più talentuosi della zona saliranno sul palco per farvi ballare e saltare fino a tarda serata. Dagli incendiari dj set di Dj Oril, Garro e Mella, Seguirà Ale Maro in compagnia degli Special Guest Con Family Members, fino a una chiusura indimenticabile con Dj Late.

Ma non è tutto: Ossola Events ha preparato una sorpresa culinaria per i partecipanti. In collaborazione con il Burger Si di Villadossola, sarà allestita un'area food che offrirà una selezione di gustosi hamburger, dai classici ai più audaci, per soddisfare anche i palati più esigenti. Un'esplosione di sapori che accompagnerà perfettamente l'atmosfera vibrante della festa.

Lo Stadio Felino e Franco Poscio è stato scelto come cornice di questa grande celebrazione per la sua ampia area recintata e la sicurezza che offre. Inoltre, la presenza di numerosi parcheggi nelle vicinanze renderà l'accesso facile e comodo per tutti i partecipanti. Ossola Events ha lavorato diligentemente per garantire che il suono dell'evento sia indirizzato in modo tale da ridurre al minimo il disturbo per gli abitanti di Villadossola. Il ricavato della manifestazione andrà al Corpo Volontari Soccorso di Villadossola per la realizzazione della nuova sede

Ossola Events desidera ringraziare i generosi sponsor, il Comune di Villadossola, il gestore dello stadio,gli Aib e tutti coloro che hanno creduto nel progetto e hanno contribuito alla realizzazione di questa festa unica.

Non perdete l'occasione di far parte di questo evento senza precedenti! Ossola Events vi aspetta sabato 22 a partire dalle 18:00 presso lo stadio Felino e Franco Poscio di Villadossola. Preparatevi a vivere una notte di pura eccitazione e divertimento!