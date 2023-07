Sarta, Deponti, Chiarcos e Gherardini trionfano sul Lago di Mergozzo FOTO

Dopo il Triathlon Internazionale ed il Giro del Lago di corsa, ieri appuntamento con il terzo evento organizzato da Dimensione Sport del presidente Giampiero Sblendorio. In tantissimi si sono cimentati nella classica traversata a nuoto, ormai un must per gli amanti del nuoto in acque libere. Scontro tra generazioni: il più giovane in gara era Matteo Ceramia, classe 2011, il più anziano Ezio Dell'Oro, 68 anni.

Atleti provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia, Toscana e Svizzera. Nella prova corta maschile, successo per Matteo Sarta in 38'27''13. Alle sue spalle, francobollato fino alla fine, Tommaso Vismara, secondo per un secondo.

Terzo Cristian Zanetta dello Sport Club 12. Tra le donne, la più veloce è stata Daniela Deponti in 42'44''24, podio completato da Federica Ciocca che ha accusato un ritardo di sei secondi e da Chiara Minella. Nella prova più lunga, vittoria per Riccardo Chiarcos del Team Nuoto Toscana Empoli: 1 h, 11 minuti e 51 secondi il suo crono. Secondo Sandro Vezzani dello Swimmer Inside, terzo Luca Rigalrdo dell'H20 Muggiò.

Tra le donne ha trionfata Lara Gherardini, con un tempo mostruoso: 1 h 15'18'. Argento per Svetlana Bonanomi, bronzo per Giulia Fenu. iI premio in ricordo di Luca Dresti per la società con più atleti al via è andato alla Swimmer Inside, presente con 34 tra uomini e donne.