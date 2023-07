Preioni: “Oltre 4 milioni di euro a 13 Comuni del Vco per difesa del suolo, infrastrutture e trasporti

La Regione Piemonte stanzierà altri 4 milioni e 200 mila euro circa per sostenere 13 progetti, in altrettanti centri del Vco, inerenti opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, tutti settori questi, considerati nevralgici. La somma sarà destinata a quei Comuni che ne avevano fatto richiesta per realizzare interventi e infrastrutture ritenute strategiche ed importanti per il territorio. In particolare, sono previsti a Omegna lavori di consolidamento statico del viadotto Bariselli (euro 491.777,55), a Cambiasca lavori di consolidamento delle aree in dissesto attivo sul versante incombente sulla strada provinciale della Valle Intrasca (218.700,00), a Cannero Riviera la messa in sicurezza del tratto di strada comunale in località Alpe Ronno (256.500,00), in Valle Cannobina lavori di consolidamento dei versanti della strada comunale Spoccia (261.171,00), a Macugnaga la costruzione dell’impianto di abbattimento del manto nevoso a protezione del versante Pecetto-Burky-Belvedere-Rosare<wbr></wbr>ccio (491.777,55), a Crodo la sistemazione della pavimentazione di tratti di strade interne di varie località (295.000,00), a Gravellona Toce interventi di sistemazione idrogeologica e in particolare della frana a Pedemonte (491.777,55), a Formazza lavori di sistemazione idrogeologica a Canza (153.000,00), a Baceno l’ammodernamento e l’integrazione del parco e dei mezzi comunali (193.536,00), a Madonna del Sasso il recupero funzionale dell’ex scuola di Artò e la realizzazione di un Centro servizi e di infrastrutture sociali (250.000,00), a Montecrestese la realizzazione dell’arginatura nella sponda orografica sinistra del fiume Toce, in località Roledo (355.000,00), a Stresa la messa in sicurezza ed il monitoraggio della frana di Rio Buco Marcio (271.800,00), a Premeno infine, interventi di valorizzazione e riqualificazione di immobili di proprietà comunali, in frazione Esio (491.777,55).

In una nota si registra la soddisfazione del presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, che sottolinea “l’attenzione concreta che l’amministrazione regionale attualmente in carica sta dimostrando verso quei territori di confine, Vco compreso, che le precedenti giunte di centro sinistra avevano dimenticato”.

E anche nel settore della promozione delle attività culturali si registra la forte vicinanza della Regione al Vco. All’Associazione Settimane musicali Festival internazionale di Stresa, che da anni organizza l’omonimo festival sul lago Maggiore, è stato infatti destinato un contributo di 230 mila euro, mentre 200 mila euro andranno alla Fondazione Centro eventi Il Maggiore di Verbania, che gestisce il nuovo teatro contenitore di eventi di prim’ordine.