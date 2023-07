Immondizia rovesciata di notte davanti ad una pizzeria

Non è stato un dispetto verso il titolare del locale ma il gesto di una persona disadattata. Questo quanto successo stanotte a Villadossola in via Sempione, davanti ad una pizzeria. Dove è stata rovesciato un mucchio di immondizia: probabilmente il contenuto di molti sacchetti di indifferenziata che erano stati messi all’esterno essendo il giovedì mattina il giorno della raccolta da parte degli addetti di Conse Vco.

A smontare l’ipotesi di un dispetto la testimonianza di alcune persone che hanno visto chi ha compiuto il gesto. Si tratta di una donna che già in passato aveva causato problemi in città a causa della sua mancata capacità di auto-controllarsi. E’ stata non solo vista rovesciare l’immondizia ma anche ripresa da qualcuno col cellulare.

In mattina i mezzi di Conser hanno poi ripulito il marciapiede e l’ingresso della pizzeria.

Resta il problema di questi episodi legati a persone con difficoltà, che forse richiederebbero più attenzione da parte dei servizi sanitari.