Questa sera nuovo appuntamento con i Giovedì d’ estate nel Borgo della Cultura domese. In piazza Mercato: dalle 21.30, “Belli Dentro” - Cover Band; in piazza Chiossi dalle 21, “Sand Art” - Spettacolo di animazione con la sabbia per bambini. Alle 23 invece è in programma la prima visita guidata con i curatori della nuova mostra dell'estate domese a Palazzo San Francesco, Il Gran Teatro della Luce, tra Tiziano e Renoir.